Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Bavarian Nordic habe heute die nächsten Aufträge für sein Pockenvakzin gemeldet. Mehrere nicht genannte Länder hätten beim deutsch-dänischen Impfstoffhersteller bestellt. Obwohl über das Volumen Stillschweigen vereinbart worden sei, würden die Jahresprognosen erneut angehoben. Aufgrund der neuer Aufträge rechne Bavarian Nordic für 2022 mit mehr Umsatz und weniger Verlust. Wie vermutet, habe das Unternehmen die nächsten Aufträge an Land gezogen. Weitere dürften folgen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Hinweis:Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:30,25 EUR +2,44% (30.05.2022, 22:27)