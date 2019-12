Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Bautätigkeit in den USA hat in den letzten Monaten enorm zugenommen, so die Analysten von Postbank Research.



Im November sei die Zahl der Baubeginne von 1.323 auf 1.365 Tsd. in annualisierter Rechnung gestiegen. Die Baugenehmigungen hätten mit einem Anstieg von 1.461 auf 1.482 Tsd. ihr höchstes Niveau seit dem Jahr 2007 erreicht. Der bereits am Montag vermeldete, massive Anstieg des NAHB-Hausmarktindexes im Dezember auf sein höchstes Niveau seit mehr als zwanzig Jahren spreche gegen ein baldiges Ende der erhöhten Bautätigkeit. Die Bauinvestitionen dürften damit auch im Schlussquartal das BIP-Wachstum unterstützen und damit einen Kontrapunkt zur ansonsten schwachen Investitionsdynamik in der US-Wirtschaft setzen.



Positive Nachrichten habe es gestern auch aus der US-Industrie zu vermelden gegeben. Hier sei der Ausstoß im November um 1,1% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Eine gewichtige Rolle habe dabei die Produktion von Autos und Autoteilen gespielt, die nach den Streik-bedingten Belastungen der vorangegangenen Monate einen massiven, positiven Rückprall von 12,4% gezeigt habe. Ex Autos sei die Produktion um 0,3% gestiegen und habe damit den ersten Anstieg seit August dieses Jahres verbucht. Insgesamt zeichne sich für das Schlussquartal 2019 eine moderate Belastung des US-BIP-Wachstums durch die Industrie ab. Die Einigung auf einen "Phase-Eins"-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China helle die Aussichten für 2020 aber etwas auf. (18.12.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.