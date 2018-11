Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (09.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Das Kölner Verwaltungsgericht habe gestern entschieden, dass Köln und Bonn im Jahr 2019 in zwei Schritten - im April und im September - Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge einführen müssten. In den kommenden Monaten könnte dann ein weiteres Gericht Fahrverbote für Gelsenkirchen, Essen, Bochum und Dortmund aussprechen.Wegen der drohenden Immobilität von Diesel-Fahrern in deutschen Großstadtmetropolen erfahre der neue Deal der deutschen Autobauer mit Verkehrsminister Andreas Scheuer breite Kritik.Das Umweltministerium habe zwar grundsätzlich begrüßt, dass VW und Daimler bereit seien, Hardware-Nachrüstungen mitzufinanzieren. "Dass die technischen Nachrüstungen erst nach 2020 möglich sein sollen, lässt sich allerdings nicht nachvollziehen", heiße es. Der Entwicklungsstand solcher Nachrüstungen sei "mittlerweile weit ausgereift, ihre Leistungsfähigkeiten wurden bereits mehrfach erfolgreich getestet."Die Bundesumweltministerin habe sich bereits vor gut vier Monaten bei einem Besuch der Baumot Group in Witten über das BNOx-Nachrüstsystem informiert. Dabei habe Schulze betont, dass die Hardware-Nachrüstung zur Vermeidung von Fahrverboten unumgänglich sei.Risikobereite Anleger bleiben bei der Baumot Group-Aktie trotz des gescheiterten Ausbruchsversuchs über 2,50 Euro daher weiter an Bord, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2018)