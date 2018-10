Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,1445 EUR -4,24% (05.10.2018, 13:14)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,1205 EUR -5,76% (05.10.2018, 12:46)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (05.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumot Gruppe (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Das Diesel-Paket der großen Koalition habe in der Nacht zum Dienstag endlich durchgebracht werden können. Es sehe Anreize zum Kauf neuer Wagen vor. Von den neuen Prämien und Hardware-Nachrüstungen sollten vorerst Besitzer von bis zu 1,4 Mio. Diesel-Pkw profitieren.Trotz der Etablierung des Diesel-Pakets sei die Aktie in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Der Hintergrund: Für die Hardware-Nachrüstungen würden noch grundlegende Zusagen der Autobauer fehlen. So würden etwa BMW und Opel die Umbauten kategorisch ablehnen. Volkswagen und Daimler wiederum würden sich an Nachrüstungen nur beteiligen wollen, wenn zertifizierte und zugelassene Systeme existieren würden.Ferner hätten in den Medien Berichte kursiert, dass die Nachrüster keine Gewährleistung würden übernehmen wollen. Dem widerspreche aber Marcus Hausser. Laut der Aussage des Vorstandsvorsitzenden von Baumot habe der Abgasspezialist kein Problem damit, die Gewährleistung zu übernehmen. Baumot rechne im Durchschnitt mit Umbaukosten von bis zu 2.000 Euro pro Wagen. Für viele Kunden sei es attraktiver, nachzurüsten, als sich trotz Prämien einen neuen Wagen zu kaufen.Druck komme auch von der Umweltministerin Svenja Schulze. Sie möchte nicht hinnehmen, dass sich mehrere Autoproduzenten gegen die Nachrüstung sperren würden. Sie erwarte von allen Autoherstellern, dass sie "nicht nur Umtauschprämien anbieten, sondern auch bei der Nachrüstung unterstützen".Nach dem Kursrücksetzer sei die Aktie wieder interessant geworden. So lägen jetzt neue Genehmigungsverfahren für Nachrüstungen beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vor. Das Diesel-Paket könnte mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung also doch einen Nachrüst-Schub auslösen. Schaffe der Titel den Wiederanstieg auf über drei Euro, könnten schnell die alten Kursspitzen (fünf und acht Euro im März 2018 und Juli 2017) wieder ins Visier rücken.Wegen des gewaltigen Risikos eignet sich die Baumot Group-Aktie jedoch nur für sehr erfahrene und hochspekulativ ausgerichtete Anleger (Totalverlustrisiko!), so André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2018)