Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,345 EUR -0,64% (04.12.2018, 09:12)



Börse Stuttgart-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,301 EUR -2,91% (04.12.2018, 08:40)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (04.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Baumot Group: Dynamische Kursgewinne! ChartanalyseNachdem nun das dritte Gipfeltreffen zum Abgasskandal abgehalten und wichtige Weichen gesetzt geworden sind, hat sich auch beim Abgasreinigungsspezialisten Baumot (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) wieder etwas getan, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie habe überaus stark profitiert und um über 10 Prozent zu Beginn dieser Handelswoche zulegen können.Zwar seien es diesmal keine Kurskapriolen gewesen, wie noch Ende September zu sehen gewesen sei, allerdings ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen und längerfristigen Erholungsbewegung. Denn seit Anfang Oktober schwanke die Aktie grob zwischen 2,00 und 2,80 Euro seitwärts um ihre gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 herum. Erst mit dem Willen der Bundesregierung zur Aufrüstung älterer Dieselfahrzeuge und einer festgelegten Quote sei schlagartig wieder Vertrauen in das Unternehmen zurückgekehrt und habe die Aktie des Technologieunternehmens direkt an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 2,40 Euro aufwärts geschickt. Für nicht risikoaverse Investoren ergebe sich hierdurch jetzt wieder die Chance, an dynamischen Kursgewinnen mitzuverdienen.Da aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal erst oberhalb der aktuellen Handelsspanne von mindestens 2,80 Euro vorliege, seien sämtliche Long-Ansätze zunächst spekulativer Natur. Allerdings würden sich innerhalb der Spanne erste Ziele um 2,60 Euro ausmachen lassen - oberhalb von 2,80 Euro könnte es sogar in den Bereich von rechnerisch 3,18 Euro weiter rauf gehen.Über entsprechende Long-Instrumente auf Baumot könnten Investoren oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 200 zunächst an einen Kursschub bis 2,60 Euro, darüber sogar an die obere Begrenzung der aktuell vorliegenden Handelspanne von 2,80 Euro partizipieren. Echte Kaufsignale gehen jedoch erst darüber einher, was den gesamten Long-Ansatz bis dahin noch spekulativ macht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link