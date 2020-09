Die Baumot Group-Aktie bleibt ein heißes Eisen und ist daher nur für spekulative Anleger geeignet, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2020)



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (11.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Um den Anbieter von Abgas-Nachrüstsystemen sei es ziemlich ruhig geworden. Trotz diverser Zulassungen für die Diesel-Reinigungs-Anlagen würden die Umsätze dürftig bleiben. Die Corona-Krise habe auch bei Baumot zugeschlagen. Doch nun wolle ein Investor 15 Millionen Euro in das kleine Spezialunternehmen einbringen. Die Baumot-Aktie zucke daraufhin nach oben.Um kurz vor 8 Uhr sei die Meldung über die Ticker gelaufen: "Die Baumot Group AG, Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, erhält eine Rahmenvereinbarung mit einem institutionellen Investor aus den USA über die Ausgabe von Wandelanleihen zur Sicherung des zukünftigen Wachstums. Die Rahmenvereinbarung umfasst ein Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro und hat eine Laufzeit von drei Jahren."Die Mittel könne Baumot innerhalb des Zeitraums bei Bedarf zeitlich wie auch volumenmäßig flexibel in mehreren Tranchen abrufen. Die Ausgabe der Wandelanleihen sei dabei sowohl mit als auch ohne Bezugsrecht für Altaktionäre möglich. Spätestens nach zwölf Monaten solle die Rückzahlung der Tranchen durch Wandelung in Aktien der Baumot Group AG erfolgen.Baumot-CEO Markus Hausser halte die Vereinbarung für den "letzten Meilenstein im Abschluss des Turnaround". Und Vorstand Stefan Beinkämpen lenke den Blick auf neue Produkte, die mit synthetischen Kraftstoffen und alternativen Antrieben zum Einsatz kommen würden. "Wenn uns nun diese Finanzierungsmöglichkeit offensteht, können wir sehr schnell in einen breiten Rollout starten."Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten mehrere Genehmigungen für Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen erhalten, unter anderem für Volkswagen und Daimler. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe entsprechende Betriebserlaubnisse (ABE) erteilt. Doch es hapere an den Bestellungen für die Nachrüstlösungen. Die Umsätze würden gering bleiben, im Corona-Lockdown habe bei vielen Kunden von Baumot der Regelbetrieb geruht.Zwar hätten die Werkstätten wieder geöffnet. Doch die potenziellen Kunden würden zurückhaltend bleiben. Statt die Diesel-Fahrzeuge mit Bundesmitteln nachzurüsten, würden viele offenbar auf Entschädigungen aus dem Dieselskandal warten - oder überlegen, sich ein Elektroauto anzuschaffen.Baumots Aktionäre müssten sich durch die Wandelanleihen längerfristig auf Verwässerungseffekte einstellen. Ohnehin gebe es bei dem kleinen Spezialwert (Marktkapitalisierung etwa 25 Millionen Euro) oft hohe Kursausschläge - ein Blick auf den Chart verrate tendenziell abwärts. "Der Aktionär" sehe zwar mittel- bis langfristig durchaus Potenzial. Baumot müsse dazu jedoch endlich steigende Umsätze vorlegen.