Kurzprofil Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment".



Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. (04.10.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bastei Lübbe-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) unter die Lupe.Nach dem Turnaround 2020/21 sei Bastei Lübbe auch ins neue Geschäftsjahr 2021/22 (per 31.3.) schwungvoll gestartet. In Q1 habe es bei einem Umsatzplus von knapp 4% auf 19,2 Mio. Euro einen Gewinnzuwachs im fortgeführten Geschäft von über 34% auf 1,3 Mio. Euro gegeben.Für das Gesamtjahr 2021/22 rechne das Management unverändert mit einem Umsatzkorridor von 90 bis 95 Mio. Euro. Das EBIT solle zwischen 11 und 12 Mio. Euro - und damit leicht über dem Vorjahreswert von 10,9 Mio. Euro - liegen. Die Experten würden die Schätzungen für gut erreichbar halten. Ob es vielleicht sogar einen Aufschlag gebe, sei von der Entwicklung der seit Juli hundertprozentigen Tochter Community Editions abhängig. Die Experten würden den Zukauf als äußerst cleveren Schachzug erachten. Die Tochter verlege unter anderem Bücher für Influencer mit großer Reichweite. Gerade in diesem Business sei die Treue der Fans extrem hoch. Bücher von Influencern würden nicht selten zu Rennern und Merchandise-Artikel seien schnell vergriffen.Pünktlich zum Karnevalsbeginn am 11.11. lege der Kölner Verlag die Halbjahreszahlen 2021/22 vor. Die Experten würden zunächst mit keinen Überraschungen rechnen, seien für das Gesamtjahr aber zuversichtlich, dass die Range am oberen Ende erreicht werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bastei Lübbe-Aktie: