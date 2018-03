Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

167,20 EUR -1,65% (26.03.2018, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

167,00 EUR -1,42% (26.03.2018, 13:06)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (26.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Das außerordentlich erfolgreiche Gj. 2017 habe wie erwartet geendet, so die Analysteneinschätzung. Q4/17 sei von schwächeren Erlösen geprägt gewesen, so dass die oberen Enden der Topline-Planung und der Aktienexpertenschätzung erreicht worden seien. Das EPS sei zum Vj. um +175% auf 6,74 Euro gestiegen, es solle eine DPS von 2,02 Euro ausgeschüttet werden.Nach der Analysteneinschätzung gelte es in den kommenden Quartalen den nötigen Personalaufbau zu bewerkstelligen und die F+E-Aktivitäten auszubauen, was vorwiegend im laufenden Geschäftsjahr 2018, aber möglicherweise auch in 2019 belasten könnte.Basler plane 2018 mit Jahreseinnahmen in etwa auf Vj.-Höhe bzw. Zuwachs ggü. Vj.-Niveau von bis zu 7%; sofern es zu keinen Konjunktureintrübungen käme. Den Aktienexperten erscheine ein Umsatzwachstum von ca. 3% realistisch; zeitgleich werde sich die Marge wieder "normalisieren", denn die nötigen (Personal-) Investitionen würden laufen. Der Gewinn dürfte - nach der Expertenmeinung - deutlich niedriger als in 2017 ausfallen.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Basler-Aktien zu verkaufen. (Analyse vom 26.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link