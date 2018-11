SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Mit einem Umsatz von CHF 6,8 Milliarden (EUR 6,3 Milliarden/ USD 6,9 Milliarden) im Steuerjahr 2016/17 ist die Barry Callebaut Group (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) mit Sitz in Zürich weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Schokolade- und Kakaoprodukte - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis hin zur Herstellung der feinsten Schokoladen, darunter auch Schokoladefüllungen, -dekorationen und -mischungen. Der Konzern betreibt nahezu 60 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigt weltweit etwa 11.000 engagierte Arbeitskräfte sehr diverser Herkunft.



Die Barry Callebaut Group beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Caterer. Die zwei weltweit bekannten Marken, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden richten, sind Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit Kakao und zur Verbesserung der Lebensumstände der Kakaobauern beizutragen. Sie unterstützt die Cocoa Horizons Foundation bei deren Ziel, eine nachhaltige Zukunft für Kakao und Schokolade zu gestalten. (20.11.2018/ac/a/a)



Fuji Oil habe gestern zugestimmt, Blommer Chocolate von der Eignerfamilie Blommer für USD 750 Mio. zu übernehmen, was einem EV/Umsatz-Verhältnis von 0,8 (im Einklang mit Barrys Kauf von Petra) und einem EV/EBITDA von 13,4 entspreche. Blommer habe im GJ18 einen Umsatz von USD 907 Mio. und eine EBITDA-Marge von 6,2% ausgewiesen (ggü. Barrys Kakaosparte mit einem Umsatz von USD 1.845 Mio. und einer EBITDA-Marge von 7,9% vor bzw. 6,5% nach Unternehmenskosten (VontE)). Blommer habe kürzlich über USD 40 Mio. in eine Produktionsanlage in China investiert.Mit dieser Akquisition werde Fuji Oil zu einem der fünf führenden Kakaoverarbeiter weltweit (nach Barry, Cargill, Olam und Ecom Cocoa) und einem der drei größten Akteure in der Schokoladenindustrie (nach Barry und Cargill). Fuji Oil sei bereits 2015/16 zu einer relevanten Größe im Schokoladensektor durch die Übernahme von Harald in Brasilien für knapp USD 200 Mio. (EV/Umsatz: 1,5, EV/EBITDA: >20) und Guan Chong Specialty Chocolates geworden.Diese Akquisition folge auf die im Oktober angekündigte Übernahme von Dobla (Schokoladendekor, Umsatz von EUR 51 Mio.) durch Irca, einen Hersteller von Schokolade für Backwaren und den HORECA-Markt (EV/EBITDA > 25). Dadurch sei einer der Hauptakteure im Gourmetsektor mit einem Umsatz von mehr als EUR 330 Mio. entstanden (Barry: EUR 999 Mio. Umsatz in G&S). Der Analyst gehe zwar davon aus, dass Barry an Dobla Interesse gehabt habe, hätte eine Übernahme von Blommer jedoch nicht für sinnvoll gehalten. Er rechne mit weiteren Akquisitionen von Barry im Bereich G&S.