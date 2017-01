SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

1.247,00 CHF +0,97% (25.01.2017, 09:34)



ISIN Barry Callebaut-Aktie:

CH0009002962



WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 4,9 Milliarden (EUR 4,0 Milliarden / USD 5,2 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2012/13 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit größte Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung der feinsten Schokolade, einschließlich Füllungen, Dekorationen und Schokoladenmischungen. Das Unternehmen unterhält weltweit über 50 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



Barry Callebaut steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie, von industriellen Nahrungsmittelherstellern bis zu gewerblichen und professionellen Anwendern wie Chocolatiers, Confiseure, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Cateringunternehmen. Diese Gourmet-Kunden bedient das Unternehmen mit den zwei globalen Marken Callebaut® und Cacao Barry®.



Barry Callebaut ist weltweit führend in der Innovation von Schokolade und Kakao und erbringt eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung und verarbeitung, Schulung sowie Marketing. Kostenführerschaft ist ein wichtiger Grund, weshalb sowohl globale als auch lokale Nahrungsmittelhersteller mit Barry Callebaut zusammenarbeiten. Barry Callebaut setzt sich mit seiner Initiative "Cocoa Horizons" für eine nachhaltige Kakaoproduktion ein und hilft, die künftige Versorgung mit Kakao sicherzustellen sowie das wirtschaftliche Auskommen der Bauern zu verbessern. (25.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Barry habe in Q1 17 ein leicht negatives Volumenwachstum von -0,4% verzeichnet. Der Markt sei in der gleichen Periode um -2,3% zurückgegangen. Die Enttäuschung sei vor allem auf Food Manufacturers in Nordamerika zurückzuführen, wo sich das Marktumfeld unverändert träge präsentiere. Cocoa habe hingegen etwas besser als erwartet abgeschnitten: Das Volumen sei hier dank der abgeschlossenen Verschlankung nur um -8,6% gesunken. FM habe sich mit +0,4% schwach gezeigt (VontE: +2,2%), während G&S weiter auf Wachstumskurs verblieben sei, und dies dank der Konsolidierung von FrieslandCampina noch stärker als erwartet.Dank positiver Preisgestaltung habe der Umsatz leicht über den Erwartungen gelegen - ein Effekt, der sich allerdings abschwächen dürfte. Der positive Preiseffekt habe 1,0% betragen.Kakaopreise: Der deutliche Preisrückgang der letzten Monate dürfte den FCF auf bis zu CHF 500 Mio. ansteigen lassen. Die Combined Ratio sei gegenüber den Höchstwerten vom letzten August zwar leicht gesunken, wirke sich aber immer noch positiv auf das EBIT im Geschäftsjahr 2017 aus.Barry könne die Volumenentwicklung gut abschätzen und rechne in H2 mit einer Wachstumsbeschleunigung. Der mittelfristige Ausblick sei bestätigt worden.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "hold"-Rating für die Barry Callebaut-Aktie. Das Kursziel werde bei CHF 1.100 gesehen. (Analyse vom 25.01.2017)Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.157,10 EUR +0,85% (25.01.2017, 09:05)