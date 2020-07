NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Auch wenn der Schwung beim Goldpreis etwas nachgelassen habe, präsentiere sich das Edelmetall rund um die Mittagszeit im europäischen Handel fester. Auch die Minenaktien würden davon profitieren - ohne dass die großen Produzenten aktuell glänzen könnten. Im Vergleich zum Goldpreis, der zuletzt ein frisches 8,5-Jahreshoch erreicht habe, würden die Minenaktien aktuell hinterher hinken und nach wie vor unter ihren Hochs aus dem Mai dieses Jahres notieren. Das gelte auch für den weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold. Das Unternehmen streite in Papua-Neuguinea (PNG) weiter mit der Regierung um eine Verlängerung der Lizenz für die Porger-Mine.Jetzt habe das Unternehmen mitgeteilt, dass man erneut eine Mitteilung über den Streit an die Regierung geschickt habe. Offensichtlich hoffe man nach wie vor, das Problem auf dem kurzen Dienstweg aus der Welt schaffen zu können. Im April bereits habe die Regierung eine Verlängerung der Minenlizenz um weitere 20 Jahre nicht bewilligt. Barrick sei aber bereit einen Schritt weiterzugehen, sollte der Streit nicht durch Verhandlungen gelöst werden können. In diesem Fall wolle man ein Schiedsverfahren vor dem Internationen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten bei der Weltbank anstreben.Der Streit schwele seit Wochen hinter den Kulissen. Über die Gründe habe Markus Bußler an dieser Stelle bereits mehrfach berichtet. Papua-Neuguinea möchte nicht, dass sich Barrick aus der Verantwortung stiehle mit Blick auf die Umweltschäden, die durch die Mine entstanden seien. Die Regierung fürchte, Barrick könnte den verbliebenen 50-Prozent-Anteil verkaufen, sollte man die Lizenz für weitere 20 Jahre ausstellen. Barrick wiederum möchte natürlich seine Investition schützen. Porgera sei keine riesige Mine für Barrick Gold, dennoch dürfte es für CEO Mark Bristow eine Bewährungsprobe sein, wie er diesen Streit lösen könne. (Analyse vom 10.07.2020)