Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,26 Euro +0,32% (14.08.2019, 16:41)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

CAD 24,09 +0,50% (14.08.2019, 16:41)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Ralph M. Profiti von Eight Capital:Ralph Profiti, Aktienanalyst beim Investmenthaus Eight Capital, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX).Die Quartalszahlen von Barrick Gold Corp. seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Kosten würden in Richtung des unteren Endes der Planungen tendieren.Die Integration der Goldminen in Nevada scheine nach Plan zu verlaufen. Das Management habe die Synergieziele bekräftigt.Die Aktienanalysten von Eight Capital stufen in ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 28,00 CAD.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,24 Euro +0,37% (14.08.2019, 16:28)