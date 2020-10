NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nachdem der Goldpreis am Montag in seinem zaghaften Aufwärtsdrang von US-Präsident Donald Trump jäh gestoppt worden sei, sei es gestern zumindest leicht aufwärts gegangen. Die Minenaktien dagegen hätten keine Dynamik entwickeln können. Die meisten Minenindices hätten marginal im Plus notiert. Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold sei zum Handelsende sogar ins Minus gerutscht.Auf einer virtuellen Konferenz in Südafrika habe Barrick Golds CEO Mark Bristow auf die Zukunft der Minenindustrie geblickt und mehr Übernahmen und Fusionen angemahnt. "Die Goldindustrie benötigt eine Konsolidierung", habe Bristow gefordert und u.a. auf das Geschehen in Australien verwiesen. Die australischen Minenunternehmen seien aktuell deutlich aktiver. Nicht zuletzt der riesige Deal zwischen Northern Star und Saracen zeige dies. Doch in Kanada benötige man definitiv mehr Fusionen und Übernahmen. Der Trend werde deutlich in diese Richtung geben. Die Goldproduzenten müssten mehr investieren, um neue Depots zu finden. Das durchschnittliche Minenleben sei von 20 Jahren auf zehn Jahre gefallen. Dies deute auf eine anstehende Krise bei den Reserven hin. Gleichzeitig habe Bristow das Interesse von Barrick Gold an Freeport McMoRans Grasberg-Mine erneuert. Barrick bleibe fokussiert auf Tier-1-Assets. Und damit müsse Barrick automatisch Interesse an dem Projekt haben.Natürlich habe Bristow Recht. Die Goldbranche stehe vor einer Konsolidierungswelle, die aber bereits in vollem Gange sei. In den vergangenen Jahren sei es zu einigen großen Fusionen gekommen - Barrick Gold und Randgold, Newmont und Goldcorp und in dieser Woche Northern Star und Saracen. Dieser Trend werde anhalten. Sicherlich würden derzeit die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie Fusionen erschweren. Doch das sollte nur ein temporäres Hemmnis sein. In den nächsten Monaten und Jahren würden sich die großen Produzenten auf die Jagd begeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,225 EUR +1,33% (08.10.2020, 09:25)