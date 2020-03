NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis könne heute zum Handelsauftakt in Nordamerika zulegen. Doch ausgerechnet die Nummer eins in der Goldbranche, Newmont Goldcorp (ISIN: US6516391066, WKN: 853823), komme heute mit wenig erbaulichen Nachrichten auf den Markt. Der Konzern lege vier Minen vorläufig still und kassiere auch gleich die Prognose für das laufende Jahr. Eine neue Prognose gebe es auch schon - zumindest für das erste Quartal.Newmont Mining habe Minen in Peru, Argentinien und Kanada vorübergehend vom Netz genommen. Natürlich stünden die temporären Schließungen in Zusammenhang mit Covid 19 und auch mit den damit zusammenhängenden Reisebeschränkungen. Die Prognose habe Newmont Goldcorp vorerst ausgesetzt. Der Konzern habe gesagt, ein Teil der Produktion könnte sich in das Jahr 2021 verlagern, wenn die Minen länger geschlossen bleiben müssten. Die noch in Betrieb befindlichen Minen würden rund 80 Prozent der Gesamtproduktion repräsentieren. Daher sollten sich die Auswirkungen in überschaubarem Rahmen halten. Dennoch: Die Kosten könnten natürlich nach oben gehen. In Q1 rechne Newmont Goldcorp mit einer Produktion von rund 1,4 Mio. Unzen Gold und 325.000 Unzen Goldäquivalent, die aus Beiprodukten stammen würden.Drohe dies auch Barrick Gold? Gut möglich. Die Welle an (vorübergehenden) Minenschließungen dürfte gerade erst begonnen haben. Es gehe nicht nur darum, dass Covid 19 Fälle auftreten würden, es könne auch zu Lieferengpässen kommen. Hier leide zum Beispiel B2Gold aktuell auf seiner Masbate-Mine darunter. Zudem würden auch die Reisebeschränkungen die Minenbetreiber treffen. Doch die Newmont Goldcorp-Aktie notiere heute im Plus. Ein Zeichen dafür, dass der Markt damit bereits gerechnet habe.