Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

38,02 CAD -0,42% (18.09.2020, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Wenn es nach Joe Mazumdar von Exploration Insights gehe, dann dürfte die Übernahmewelle in der Branche bald Fahrt aufnehmen. Und das wiederum sollte auch die Kurse beflügeln. In einem Interview mit dem Internetportal kitco.com am Rander der virtuellen Konferenz in Beaver Creek habe Mazumdar erklärt, dass die großen Goldproduzenten dazu übergehen sollten, ihre Pipeline durch die Übernahme von kleineren Unternehmen aufzufüllen. Der komplette Sektor sei seiner Ansicht nach unterbewertet und dies biete für Investoren Chancen.Richtig sei: Wir hätten bislang relativ wenige Übernahmen im Goldsektor gesehen. Dies habe jedoch sicherlich auch mit der neuen Corona-Realität zu tun. Produzenten würden keine Explorationsunternehmen oder Juniorproduzenten auf dem Papier kaufen - es gehe hier darum, eine due dilligence durchzuführen. Dazu würden Geologen die Projekte der potenziellen Akquisitionsziele besuchen, die Daten überprüfen, sich Bohrkerne, geologische Modelle und ähnliches ansehen. Sie würden sich ein Bild von den geologischen aber auch geografischen Gegebenheiten des Projekts machen und in der Regel auch schon überlegen, wie eine potenzielle Mine, Verarbeitungsanlage, Abraumbecken etc. entstehen könnten. Die Reisebeschränkungen und Quarantänezeiten, die es nach wie vor gebe, würden Projektbesuche aber schwierig machen - zumal dann, wenn das potenzielle Akquisitionsziel nicht im gleichen Land liege. Die Übernahmetätigkeit werde sicher zunehmen, wenn die Reisebeschränkungen gelockert würden. Bis es soweit sei, werde der Akquisitionssektor voraussichtlich noch etwas lahmen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,97 EUR -1,60% (21.09.2020, 15:27)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:28,89 USD -0,86% (18.09.2020, 22:10)