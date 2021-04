NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,11 USD -0,54% (19.04.2021, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,71 CAD -0,36% (19.04.2021, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Mark Bristow habe sich als CEO des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold keinen leichten Job ausgesucht. Erst habe er sich in Tansania mit Problemen herumschlagen müssen, die vor allem von der Tochter Acacia Mining hergerührt hätten, dann sei die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea für ein Jahr außer Betrieb gesetzt worden, nachdem die Minengenehmigung seitens der Regierung nicht verlängert worden sei. Jetzt sehe sich Barrick Gold einem Rechtsstreit im Kongo ausgesetzt. Es gehe um die Kibali Gold Mine, die Barrick Gold in einem Joint-Venture mit AngloGold Ashanti betreibe.Zehn Prozent der Mine würden einem staatlichen Unternehmen gehören, das auf den Namen Societe Miniere de Kilo-Moto höre. Und dieses Unternehmen habe nun zum zweiten Mal Klage vor einem Handelsgericht eingereicht. In der Klage heiße es, dass das Joint Venture aus Barrick Gold und AngloGold Ashanti noch unbezahlte Dividenden und andere Gelder schulde. Die Gesamtsumme tituliere das staatliche Unternehmen auf 1,1 Milliarden Dollar. Das Kibali Goldmines Joint-Venture sage, dass die Klage ein zweiter Versuch des Aktionärs sei, "bestimmte Vorteile von der Firma zu erpressen", nachdem die erste Klage zurückgezogen wurde, nachdem sie sich "als unbegründet erwiesen hat".Kaum sei ein Problem gelöst, tue sich für Barrick Gold aktuell das nächste auf. Erst vor zwei Wochen habe offiziell eine Einigung in Papua-Neuguinea verkündet werden und der Neustart der Porgera-Mine ins Auge gefasst werden können. Nun komme es zum Streit bei Kibali. Positiv für Barrick sei sicherlich, dass der Streit bereits vor Gericht ausgetragen werde. Dennoch: Die Anleger hätten gerne wieder etwas mehr Ruhe. Dass die Aktie des Rivalen Newmont in den vergangenen Monaten besser gelaufen sei, habe sicher auch etwas damit zu tun, dass Barrick Gold derzeit ein Problem nach dem anderen bewältigen müsse. Dennoch: Die Aktie scheint an einem Boden zu arbeiten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,428 EUR +0,35% (20.04.2021, 10:21)