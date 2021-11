7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,51 EUR +1,38% (26.11.2021, 09:40)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,46 CAD -0,45% (25.11.2021, 23:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,39 USD -0,21% (24.11.2021, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) weiterhin zu kaufen.Barrick Gold sei im Dow Jones Sustainability Index und rangiere dort unter den Minenunternehmen auf einem Spitzenplatz.Barrick Gold habe in Q3/2021 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von USD 419 Mio. bzw. USD 0,24 je Aktie erzielt. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,23 je Aktie leicht übertroffen worden. Im Vorjahresquartal habe der bereinigte Gewinn bei USD 513 Mio. gelegen.Der operative Cashflow habe im Jahresvergleich um 64% auf USD 1,05 Mrd. gesteigert werden können und der freie Cashflow habe von minus USD 19 Mio. auf USD 481 Mio. ins Positive gedreht. In den ersten neun Monaten 2021 summiere sich der freie Cashflow auf USD 1,2 Mrd., welcher zusammen mit dem zu erwartenden Beitrag im Schlussquartal die Dividendenzahlungen in diesem Jahr vollständig abdecken dürfte. Diese würden sich einschließlich der auf drei Tranchen ausbezahlten USD 750 Mio. schweren Sonderdividende auf USD 1,4 Mrd. summieren.Bei höheren Fördermengen habe Barrick Gold die Kosten weiter gesenkt. In Q3/2021 seien insgesamt 1,09 Mio. Unzen Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) zu All-inklusive Kosten von durchschnittlich USD 1.034 je Stück gefördert worden. Im Vorquartal (Q2/2021) seien dies 1,04 Mio. Unzen zu USD 1.087 gewesen. Darüber hinaus seien 100 Mio. Pfund Kupfer zu USD 2,60 je Pfund gefördert worden (Q2/2021: 96 Mio. zu USD 2,74). Die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2021 lägen unverändert bei 4,4 Mio. bis 4,7 Mio. Unzen Gold zu All-inklusive Kosten von USD 970 bis USD 1.020 sowie 410 Mio. bis 460 Mio. Pfund Kupfer zu Allinklusive Kosten von USD 2,00 bis USD 2,20.Die Schulden, einst großes Thema bei Barrick Gold, lägen im vernachlässigbaren Bereich. Im Jahresvergleich habe sich die Nettoverschuldung von USD 14 Mio. auf USD 111 Mio. erhöht. In der Spitze (im Jahr 2013) habe der Schuldenstand aber noch bei USD 13,4 Mrd. gelegen. WKN 853823 ) das Joint Venture Nevada Gold Mines zum Goldabbau im gleichnamigen US-Bundesstaat etabliert. An dem Joint Venture halte Barrick Gold 61,5%. Dieses Abbaugebiet sei mit einer Produktionsleistung von 3,4 bis 3,7 Millionen Unzen Gold das größte weltweit und beherberge gleich drei von Barricks Tier-1 Minen.Derzeit bewirtschafte Barrick sieben hocheffiziente Tier-1 Goldminen, welche sich durch eine Produktionskapazität von mehr als 500.000 Unzen jährlich und einer Restnutzungsdauer von über zehn Jahren sowie geringe Kosten auszeichnen würden.Die im Großen und Ganzen nach wie vor expansive Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken biete einen optimalen Nährboden für eine günstige Goldpreisentwicklung. Wenngleich das Edelmetall im Lichte intensiver geführter Zinsanhebungs-Debatten in den USA in den nächsten Monaten etwas Gegenwind erhalten dürfte, sähen die Analysten der RBI den Goldpreis dank der auf längere Sicht immer noch sehr expansiven Geldpolitik gut unterstützt. Insofern würden die Analysten der RBI die weiteren Ergebnisaussichten der Kanadier weiterhin günstig einschätzen. Hier kämen Barrick Gold die niedrigen Produktionskosten seiner effizienten Minen zugute. Nicht zu unterschätzen seien auch die Kupferoperationen (Umsatzanteil 2020: 13%), die dank des Höhenflugs des Industriemetalls hochprofitabel seien.Aaron Alber, Analyst der RBI bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von Barrick Gold. Das ermittelte Kursziel von CAD (Kanadischer Dollar) 28,80 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensusschätzungen. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen