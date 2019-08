NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,77 USD +2,75% (27.08.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,27 CAD +3,06% (27.08.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldminenaktien würden aktuell die Muskeln spielen lassen. Ganz vorne dabei: Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold. Das Papier eile von einem Jahreshoch zum nächsten und habe mittlerweile, wie bereits vor Wochen prognostiziert, das 2016er Hoch fest im Blick. Der Goldminen-ETF habe GDX zudem gestern mit dem Sprung über die 30-Dollar-Marke ein neues Kaufsignal generiert.Jetzt fließe dem Konzern frisches Kapital zu. Und zwar 12,5 Millionen Dollar. Das Geld komme von dem kleineren Goldproduzenten K92 Mining, der in Papua-Neuguinea die Kainantu-Mine betreibe. Kainantu sei ehemals ein Projekt von Barrick Gold gewesen. Das Geld sei noch Teil des Kaufs von Kainantu, der bereits vor vier Jahren stattgefunden habe. Mit der Zahlung würden die letzten Verpflichtungen von K92 gegenüber Barrick beglichen.Für Barrick Gold seien 12,5 Millionen Dollar sicherlich keine große Summe. Zudem habe Barrick ein Vielfaches der Summe in Kainantu investiert, bevor das Projekt im Rahmen der Strategie, sich auf Kern-Assets zu konzentrieren, verkauft worden sei. K92 hingegen habe damals ein Projekt mit vorhandener Infrastruktur zum Schnäppchenpreis erworben. Daran würden auch die 12,5 Millionen Dollar nichts ändern, die der Konzern jetzt noch an Barrick bezahle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,896 EUR +0,48% (28.08.2019, 15:39)