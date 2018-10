NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der weltgrößte Goldproduzent habe insgesamt ordentliche Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Nachdem zum Halbjahr Zweifel aufgekommen seien, ob Barrick die eigene Prognose schaffen könne, sei diese jetzt zumindest wieder im Bereich des Möglichen. Allerdings müsse dazu das vierte Quartal stark werden. Die Zahlen dürften keine großen Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Hier konzentriere sich vieles auf die Fusion mit Randgold. Charttechnisch dürfte die Barrick Gold-Aktie ihren Boden gesehen haben, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:9,85 EUR +1,44% (11.10.2018, 09:33)Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:9,85 Euro -1,50% (11.10.2018, 09:43)