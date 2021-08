NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,315 USD -1,55% (05.08.2021, 20:26)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,62 CAD -1,95% (05.08.2021, 20:26)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent werde am Montag vor Börseneröffnung die Zahlen für das abgelaufen zweite Quartal vorlegen. Aufgrund der bereits gemeldeten Produktionszahlen seien jedoch bereits einige Fakten bekannt. Spannend würden also am Montag die Finanzzahlen. Vor allem auf den Gewinn sollten Anleger ein Auge werfen. Ein besser als erwarteter Nettogewinn könnte die Barrick Gold-Aktie beflügeln.Die Barrick Gold-Aktie trete auf der Stelle - das Gleiche gelte im Prinzip für den gesamten Goldsektor. Es scheine so, als würden die Anleger auf irgendeine Art von Startschuss für die nächste Rally warten. Gestern habe es nach schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten nach einer Rally ausgesehen, doch Äußerungen von FED-Mitgliedern hätten wieder gebremst. Ein erneut schwacher US-Arbeitsmarkt am morgigen Freitag könnte Gold und auch die Minen wie Barrick Gold jedoch aus den Dornröschenschlaf befreien, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,006 EUR -1,52% (05.08.2021, 20:38)