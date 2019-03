Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe es noch danach ausgesehen, als könnte die geplante Fusion von Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823) und Goldcorp (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493) doch noch scheitern. Einflussreiche Investoren wie Paulson & Co oder auch VanEck hätten Widerstand angekündigt. Sie hätten befürchtet, dass Newmont-Aktionäre bei der Goldcorp-Übernahme zu schlecht wegkommen könnten. Doch inzwischen wandle sich das Bild.Nachdem Paulson & Co schon zu Wochenbeginn einen Kehrtwende vollzogen habe und angekündigt habe, seinen Widerstand fallen zu lassen, würden sich mehr und mehr Proxy Advisory Firms zu Wort melden und ankündigen, ihren Klienten dazu zu raten, die Übernahme zu befürworten. Nach ISS zu Beginn der Woche reihe sich jetzt auch Glass Lewis in die Riege der Befürworter ein. "Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass der Zusammenschluss strategisch sinnvoll ist", sage Glass Lewis.In der Zwischenzeit habe Newmont die Leitung des neuen Unternehmens bekannt gegeben. Wenig überraschend werde CEO Gary Goldberg auch CEO bleiben. Zumindest vorerst. In Q4 werde es den Chefsessel - wie bereits angekündigt - räumen und werde seinem Nachfolger Tom Palmer Platz machen. Gary Goldberg werde dem Unternehmen aber als Präsident erhalten bleiben.Der Zusammenschluss nehme somit weiter Formen an. Für Newmont aber vor allem für Goldcorp-Aktionäre seien das gute News. Goldcorp habe sich in den zurückliegenden Monaten nicht gerade durch eine herausragende Unternehmenspolitik ausgezeichnet. Eine neue Führung dürfte auch für einige der Assets von Goldcorp einen Neustart bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: