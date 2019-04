Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.In der Goldbranche gehe es zurzeit heiß her. Nachdem es in den vergangenen Monaten gleich mehrere große Transaktionen gegeben habe - und anderem der Kauf von Randgold Resources durch Barrick Gold oder auch die Übernahme von Goldcorp durch Newmont -, komme jetzt das geplante Nevada-Joint-Venture zwischen Barrick Gold und Newmont voran.Barrick Gold und Newmont Mining würden ihre Aktivitäten in Nevada zusammenlegen wollen. Beide Unternehmen hätten dazu vor einigen Wochen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Wie beide Unternehmen nun bekannt gegeben hätten, habe das Joint Venture nun sämtliche behördlichen Anforderungen erfüllt. Eine vorgeschriebene Warteperiode sei sogar verkürzt worden.Durch das Joint Venture entstehe der größte Goldproduktionskomplex der Welt. Im vergangenen Jahr seien die von der Kooperation betroffenen Minen auf einen Jahresproduktion von 4,1 Millionen Unzen Gold gekommen. Die kanadische Barrick Gold werde 61,5 Prozent am geplanten Unternehmen halten, die US-amerikanische Newmont die restlichen 38,5 Prozent. Die Bildung des Joint Ventures solle noch vor Ende des laufenden zweiten Quartals abgeschlossen werden. Barrick erhoffe sich davon in den ersten Jahren Synergien von jeweils 500 Millionen US-Dollar.Kurz vor Ostern habe Barrick Gold vorab Produktionszahlen für das erste Quartal 2019 geliefert. Getrieben von einer starken Performance der Kibali-Mine im Kongo habe der Konzern im ersten Quartal 1,37 Millionen Unzen Gold und 103 Millionen Pfund Kupfer produziert. Die Finanzzahlen wolle der Goldkonzern am 8. Mai vor Börseneröffnung in Nordamerika bekannt geben. Mit den Zahlen habe Barrick Gold ziemlich genau die eigene Prognose getroffen und sei damit auf Kurs, die selbst gesteckten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.Anleger sollten bei der Barrick Gold-Aktie weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: