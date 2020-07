NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.07.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) charttechnisch unter die Lupe.Die strategischen Kurstreiber in Form einer klassischen Korrekturflagge sowie der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre hätten die Barrick Gold-Aktie jüngst auf ein neues 7-Jahres-Hoch (28,84 USD) steigen lassen. Damit kratze der Goldminentitel an einer wichtigen charttechnischen Schlüsselmarke. Gemeint sei die Kombination aus den Hochs vom Mai und April bei 28,36/28,50 USD sowie der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Baisseimpulses von 2016 bis 2018 bei 28,80 USD. Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden würde für eine erneute Bestätigung der laufenden Rally sorgen. Die eingangs erwähnte untere Umkehr sowie die freundlich zu interpretierenden Indikatoren (z. B. MACD, Aroon) würden die beschriebene, positive Weichenstellung nahe legen. Im Erfolgsfall definiere das Tief vom Juli 2012 bei 31 USD ein wichtiges Etappenziel. Langfristig lege das Anschlusspotenzial aus der o. g. S-K-S-Formation sogar ein Schließen der Kurslücke von Ende 2012 bei 38,00/38,24 USD nahe. Als Absicherung im Ausbruchsfall biete sich das aktuelle Juli-Tief bei 25,88 USD an. Eine enge Absicherung auf dieser Basis gewährleiste zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:24,78 EUR +0,69% (23.07.2020, 09:19)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:38,25 CAD +0,68% (22.07.2020, 22:00)