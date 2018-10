Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bussler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Barrick Gold habe das Mega-Projekt schon länger ad acta gelegt. Freilich, die Pläne für Pascua-Lama dürften noch in der Schublade schlummern. Doch selbst bei einem höheren Goldpreis dürfte es nun schwer werden, da Projekt wiederzubeleben. Das Umweltgericht in Chile habe die endgültige Schließung des Pascua Lama Projekts angeordnet. Natürlich betreffe das nur den Teil, der in Chile liege. Der Teil des Projekts, der in Argentinien liege, sei davon nicht betroffen. Gut möglich, dass Argentinien die Auslandsinvestitionen von Barrick gerne nehmen würde. Aber wie gesagt: Der Goldproduzent habe das Projekt auch intern - vorläufig - auf Eis gelegt.Charttechnisch dürfte der kanadische Titel sein Tief bereits gesehen haben. Zuletzt sei der Sprung über den kurzfristigen, seit 2017 intakten Abwärtstrend gelungen. Der langfristige Abwärtstrend, der seinen Anfang im Jahr 2016 genommen habe, warte bei 14,30 Dollar auf das Papier.Gelingt der Ausbruch auch noch über die Marke, dann würde ein neues Kaufsignal generiert werden und die Barrick Gold-Aktie sollte Kurs in Richtung der 20-Dollar-Region nehmen, so Markus Bussler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2018)