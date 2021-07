Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,078 EUR +0,33% (15.07.2021, 13:56)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,33 USD +0,90% (14.07.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,68 CAD +0,79% (14.07.2021)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe sich zuletzt wieder leicht erholen können. Heute melde der Konzern Vorab-Produktionszahlen für das zweite Quartal. Barrick Gold sehe sich selbst auf Kurs, die gesteckten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Zahlen selbst würden Licht und Schatten beinhalten. Vor allem die Minen in Nordamerika würden nicht ganz so performen, wie von Barrick erhoffe.Barrick melde eine Produktion von 1,04 Millionen Unzen Gold. Dazu würden sich 96 Millionen Pfund Kupfer gesellen. Analysten hätten aber mit einer höheren Goldproduktion gerechnet. Im Schnitt hätten sie mit einem Ausstoß von 1,09 Millionen Unzen gerechnet. Beim erzielten Goldpreis habe Barrick hingegen überzeugen können. Dieser habe im Schnitt bei 1.816 Dollar je Unze gelegen. Die niedrigere Produktion dürfte aber dafür sorgen, dass die Kosten höher seien als im ersten Quartal. Barrick Gold selbst gehe von einem Anstieg der Kosten von sechs bis acht Prozent im Vergleich zum Vorquartal aus. Die niedrigere Produktion rühre vor allem von geplanten Wartungsarbeiten auf den Minen in Nevada und auf Pueblo Viejo her."Wir sind weiterhin auf dem Weg, die Prognose für 2021 zu erreichen, wobei sowohl die Regionen Afrika & Naher Osten als auch Lateinamerika & Asien-Pazifik zum oberen Ende ihrer regionalen Goldprognose tendieren und Nordamerika zum unteren Ende", so das Unternehmen.In Sachen Produktion seien die Zahlen, die Barrick Gold heute vorgelegt habe, tatsächlich eine leichte Enttäuschung. Sicherlich könne der Konzern mit einem stärkeren zweiten Halbjahr die selbst gesteckten Ziele erreichen. Dennoch: Investoren hätten sich hier sicherlich ein etwas stärkeres zweites Quartal gewünscht. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Aktie von Barrick Gold nach dem Kursrutsch seit Spätsommer 2020 mittlerweile sehr attraktiv bewertet ist, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: