Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

12,00 EUR +2,13% (07.12.2018, 16:17)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,68 USD +2,32% (19.11.2018, 16:07)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie habe in den vergangenen Monaten zu den stärksten Papieren unter den großen Goldproduzenten gehört. Und es sei nicht mehr vermessen, wieder Kurse über 20 Dollar in den Raum zu stellen. Sicher, auf den ersten Blick möge das utopisch klingen. Immerhin notiere die Barrick Gold-Aktie gerade einmal bei 13,37 Dollar und der Abwärtstrend beginnend im Jahr 2016 sei weiterhin intakt.Natürlich müsse das Papier des kanadischen Konzerns zunächst einmal den Abwärttrend knacken. Doch der nächste nennenswerte charttechnische Widerstand liege dann im Bereich von 15 Dollar. Gelinge es den Bullen, diesen zu überwinden, dann dürfte es relativ schnell in Richtung der Widerstandszone bei 18 bis 20 Dollar gehen. Damit dieses Szenario Wirklichkeit werde, bedürfe es sicher der Unterstützung durch den Goldpreis, der sich nach wie vor die Zähne am Widerstandsbereich rund um 1.240 Dollar ausbeiße. Doch auch hier schienen die Bullen nicht locker lassen zu wollen. Bei einer Rückkehr in Richtung des Hochs bei 1.366 Dollar scheine auch ein Kursanstieg der Barrick Gold-Aktie auf 20 Dollar möglich, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:12,02 EUR +1,09% (07.12.2018, 16:05)