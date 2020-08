NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,98 USD -3,53% (19.08.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

38,26 CAD -3,36% (19.08.2020, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Gold, Silber und Minenaktien seien gestern unter Druck geraten. Dabei habe auch die Barrick Gold-Aktie wieder einen Teil der Gewinne abgeben müssen, die vorher angelaufen seien. Nachdem bekannt geworden sei, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway beim weltweit zweitgrößten Goldproduzenten eingestiegen sei, habe die Barrick Gold-Aktie über 11% an einem Handelstag zulegen können. Eine Konsolidierung sei nicht allzu überraschend.Charttechnisch stelle sich der Widerstand im Bereich von 30 USD gerade als hartnäckig heraus. Wer sich den Chart an der Heimatbörse in Kanada ansehe, der ehe, dass dort bei ziemlich genau 40 CAD (Kanadische Dollar) der wohl wichtigste Widerstand für die Barrick Gold-Aktie überhaupt bestehe. Gelinge der Ausbruch über diesen Bereich, dann wäre dies ein neues starkes Kaufsignal für das Papier.Apropos Heimatbörse: CEO Mark Bristow habe unlängst ins Spiel, dass Barrick Gold seine Erstnotiz von Toronto nach New York ändern könnte. Damit habe der Goldproduzent sicherlich einen neuen Markt bedienen. Offensichtlich überdenke man aber dieses Thema noch einmal. "Barrick Gold fühlt sich sehr wohl in Ontario", habe nun Mark Bristow gesagt. "Es ist möglich, in den S&P aufgenommen zu werden, ohne Kanada zu verlassen", habe er auf eine Analystenfrage gesagt. "Und nur umzuziehen, um in den S&P aufgenommen zu werden, wäre eine sehr fragwürdige Entscheidung." Ein solcher Umzug wäre mit hohen Kosten verbunden. Kosten, die man sich offensichtlich sparen möchte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:24,425 EUR -2,38% (20.08.2020, 12:59)