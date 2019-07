NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,52 USD +2,93% (10.07.2019, 22:02)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,63 CAD +2,56% (10.07.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Salt Lake CityKulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die FED habe weitere Signale für eine baldige Leitzinssenkung gegeben. Es deute jetzt alles darauf hin, dass die US-Notenbank bereits im Juli die Leitzinsen um 0,25 Prozent senken werde. Die entsprechende FED-Sitzung finde am 31. Juli statt. Der Goldpreis habe darauf mit deutlichen Zugewinnen reagiert. Das Edelmetall laufe nun wieder direkt in Richtung der jüngst erreichten Jahreshöchststände. Direkt mit nach oben habe im gestrigen Handel auch die Barrick Gold-Aktie gezogen. Der Titel habe an der Heimatbörse in Toronto 2,6 Prozent auf 21,63 CAD gewonnen.Nach starken Rally seit Ende Mai habe das Papier des Goldproduzenten zuletzt eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Mit dem gestrigen deutlichen Kursanstieg nehme die Barrick Gold-Aktie nun aber wieder Kurs auf das Jahreshoch. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal liefern.Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne von mittlerweile über 50 Prozent seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Oktober vergangenen Jahres in jedem Fall weiterlaufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,50 EUR -1,25% (11.07.2019, 14:40)