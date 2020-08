NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Investment von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2) in Barrick Gold habe riesige Wellen geschlagen. Ausgerechnet die Gesellschaft von Investmentlegende Warren Buffett, der nicht gerade als riesiger Gold-Anhänger verschrien sei, habe sich einen Anteil im Wert von rund 500 Millionen Dollar an dem weltweit zweitgrößten Goldproduzenten gesichert. Nun melde sich Barrick Golds CEO Mark Bristow in einem Interview mit "Fox Business" zu Wort."Es ist das ultimative Privileg Berkshire Hathaway als Investor in unserer Gesellschaft zu haben", sage Mark Bristow. Dies sei ein riesiger Schritt für die gesamte Goldindustrie. Gleichzeitig habe Bristow aber auch erklärt, dass er mit niemanden von Berkshire bezüglich des Investments bei Barrick Gold gesprochen habe. Die Vorteile von Barrick Gold sehe er vor allem darin, dass Barrick nicht dafür beten müsse, dass Goldpreis steige, um einen Gewinn zu machen. Dies könne Barrick Gold auch bei einem deutlich niedrigeren Goldpreis. Davon würden auch die Aktionäre profitieren, schließlich habe Barrick Gold die Dividende zuletzt um 14 Prozent erhöht. Randgold, die Firma bei der Bristow vorher CEO gewesen sei und die von Barrick übernommen worden sei, sei in der Lage, die Dividende über einen Zeitraum von 13 Jahren anzuheben.Interessant sei sicherlich, dass Warren Buffett oder einer seiner Portfolio-Manager den Einstieg bei Barrick Gold offensichtlich nur durch eine Beurteilung der Bilanz getroffen hätten und es zu keinem Gespräch mit dem CEO gekommen sei. Sicher: Buffett sei dafür bekannt, Bilanzen zu lesen, wie kaum ein zweiter und Zahlen lügen bekanntlich nicht. Dennoch würden viele Fondsmanager das Gespräch mit dem Management nutzen, um ein Gefühl für die Sichtweise des Unternehmens zu bekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:24,86 EUR -0,86% (19.08.2020, 15:56)