Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis spiele verrückt: Nachdem die Daten zum US-Arbeitsmarkt am Freitag besser ausgefallen seien als von Volkswirten erwartet, sei es mit den Edelmetallen deutlich bergab gegangen. Der Goldpreis habe über 40 USD verloren, Silber habe um mehr als 3% nachgegeben. Der Markt scheine nun davon auszugehen, dass die US-Notenbank früher als erwartet damit beginne, die Anleihekäufe zu reduzieren. Mehr als 50% der Befragten würden zudem laut dem FED Watchtool mittlerweile von einem Zinsanstieg im Dezember 2022 ausgehen.Im vorbörslichen asiatischen Handel sei es anschließend sogar zu einem Flash-Crash gekommen. Der Goldpreis sei binnen weniger Minuten auf 1.680 USD, dem Tief aus dem Frühjahr abgesackt, habe dann jedoch relativ rasch wieder Boden gutmachen können und notiere zur Stunde wieder bei 1.745 USD. Man müsse nicht mehr über Sinn oder Unsinn sprechen, wenn man sehe, wie zu einer Zeit, zu der praktisch kein Handel sei, Kontrakte über den Terminmarkt unlimitiert auf den Markt geworfen würden. Hier schienen einige Adressen ein gewaltiges Interesse an einem niedrigeren Goldpreis zu haben.Die Minenaktien seien zwar am Freitag in Nordamerika geraten und heute in Australien ebenfalls unter Druck. Das Minus von nicht einmal 3% beim GDX sehe sogar angesichts der Verluste bei Gold moderat aus. Barrick Gold habe gerade Zahlen gemeldet. Der kanadische Konzern habe einen bereinigten Gewinn von 0,29 USD je Aktie ausgewiesen und damit 3 Cent mehr als von Analysten erwartet. Der Konzern habe zudem eine Quartalsdividende von 0,09 USD und eine Sonderdividende von 0,14 USD angekündigt. Barrick Gold habe noch einmal die Prognose bekräftigt.Die Zahlen seien gut ausgefallen. In einem normalen Umfeld würde die Barrick Gold-Aktie mit einem Plus darauf reagieren. Der Markt sei aber auch aufgrund des Flash-Crashes extrem nervös. Die Volatilität dürfte in den kommenden Tagen hoch bleiben - es könne durchaus sein, dass dies nicht der letzte Angriff auf den Goldmarkt in Richtung 1.680 USD gewesen sei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: