Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,585 EUR -0,65% (04.11.2020, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,78 USD +2,28% (03.11.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

36,42 CAD -0,27% (04.11.2020, 15:39)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nachdem der Goldpreis heute zum Handelsauftakt zunächst eingeknickt sei, habe sich die Notierung für das Edelmetall im Tagesverlauf wieder erholt und notiere aktuell nur noch leicht im Minus. Die Minenaktien hätten gestern gut performt. Heute stehe der Handel jedoch im Zeichen der Wahl in den USA. Noch immer sei nicht entschieden, ob Donald Trump oder Joe Biden die USA in den kommenden vier Jahren führen werde. Doch die Goldanleger dürften rasch zur Tagesordnung übergehen. Morgen melde mit Barrick Gold die Nummer zwei der Goldbranche vorbörslich Zahlen für das dritte Quartal.Analysten würden bei Barrick Gold im Schnitt von einem Gewinn von 0,32 Dollar je Aktie ausgehen, die Flüsterschätzungen lägen sogar bei 0,34 Dollar je Aktie. Nachdem die Produktionszahlen bereits bekannt seien, werde es von dieser Seite keine Überraschungen geben. Das Porgera in Papua Neuguinea für eine niedrigere Produktion als im Vorjahreszeitraum gesorgt habe, sei mittlerweile bekannt. Auch heute werde es übrigens interessant: Kinross Gold werde seine Zahlen für das dritte Quartal nach Börsenschluss veröffentlichen. Analysten würden hier mit einem Gewinn von 0,21 Dollar je Aktie rechnen. Das wären 162,5 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Der Umsatz solle bei 1,16 Milliarden Dollar liegen.Die Berichtssaison sei bei den Goldproduzenten bislang gut verlaufen. Der Goldpreis habe den meisten Goldproduzenten zu einem deutlichen Gewinnsprung im dritten Quartal verholfen. Die Nummer 1 der Branche, Newmont Goldcorp, habe einen Free Cash Flow von 1,3 Milliarden Dollar erwirtschaften können. Aber auch die mittelgroßen Produzenten hätten durch die Bank überzeugen können. Die Dividenden würden steigen und die Aktien seien nach wie vor alles andere als ambitioniert bewertet.Spielt der Goldpreis mit, dann steht einer Jahresendrally in den kommenden Wochen nichts im Wege, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: