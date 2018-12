Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,82 EUR -3,11% (19.12.2018, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,85 EUR -2,71% (19.12.2018, 14:23)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,88 USD (18.12.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Das Wertpapier präsentiere sich weiterhin charttechnisch stark. Der Ausbruch sei intakt. Nun habe der Konzern die letzte Genehmigung bezüglich des Zusammenschlusses mit Randgold Resources erhalten. Sowohl Barrick als auch Randgold würden erwarten, dass das Merger Ende 2018 abgeschlossen sei. Der erste Handelstag der neuen Aktie solle am 2. Januar sein.Interessant: Barrick nehme Abstand von seinem alten Ticker-Symbol. Bislang sei die Aktie mit dem Kürzel ABX über die Ticker gelaufen. Doch das solle ab dem 2. Januar der Vergangenheit angehören. Die neue Aktie werde das Ticker-Symbol von Randgold übernehmen und künftig unter dem Kürzel GOLD zu finden sein. Sicherlich ein legitimes Kürzel für den größten Goldproduzenten auf dem Kurszettel.Die Augen der Anleger sollten sich heute aber eher auf die FED, denn auf den Ticker richten. Heute um 20 Uhr werde die FED ihre Entscheidung bekannt geben, ob die Zinsen steigen würden oder nicht. Bis vor wenigen Wochen sei das eigentlich in Stein gemeißelt. Doch jetzt gebe es einige Zweifel, ob die FED wirklich die Zinsen um 25 BP anheben werde. Aktuell würden 71,5% mit einem Zinsschritt rechnen, 28,5% würden davon ausgehen, dass die Zinsen so bleiben würden, wie sie seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: