Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,57 EUR -1,53% (14.08.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,99 USD -0,55% (14.08.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

35,76 CAD -0,36% (14.08.2020, 22:15)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (15.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Ohne gleich übertreiben zu wollen: Aber diese Meldung, die am Freitag nach Börsenschluss veröffentlicht worden sei, sei eine der größten Überraschungen der vergangenen Wochen gewesen. Warren Buffetts Berkshire Hathaway habe sich im zweiten Quartal aus Banken wie Goldman Sachs als Investment verabschiedet und sei dafür ein Investment in Barrick Gold eingegangen. Berkshire Hathaway habe 20,9 Mio. Barrick-Aktien oder umgerechnet rund 1,2% am kanadischen Unternehmen erworben. Barrick Gold habe nachbörslich deutlich zugelegt, nachdem das bekannt geworden sei.Das sei nämlich ein Tabubruch. Warren Buffett, den viele als den erfolgreichsten Investor aller Zeiten ansehen würden, habe nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen Gold gemacht. Im Gegenteil. Er sei einer gewesen, der Gold also absolut sinnlose Investition angesehen habe.Sicher: Barrick Gold sei nicht direkt Gold. Aber warum sollte man in eine Firma investieren, die etwas derart Unnützes wie Gold produziere? Ein Puzzleteil der Antwort auf diese Frage: Sicherlich werde man auch bei Berkshire Hathaway die Stimuli der Notenbanken und die damit verbundenen stark expandierenden Notenbankbilanzen mit Argusaugen beobachten. Und die Sorgen vor den Auswirkungen des ständigen Gelddruckens würden offensichtlich auch bei Buffett und Berkshire Hathaway schwerer als die Furcht wiegen, sich vor Marsmenschen lächerlich zu machen. Vielleicht sehe auch Buffett mittlerweile Gold nicht mehr ganz so kritisch, wie er das einst getan habe?Ein Value Investor wie Buffett würde nicht jedoch investieren, würde das Unternehmen nicht mit Gewinnen glänzen können. Und genau das sei inzwischen bei den Goldproduzenten der Fall: Jahrelang hätten die meisten Goldproduzenten ihre Bilanzen auf Vordermann gebracht, hätten schmerzhafte Einschnitte vorgenommen, um die Schulden zu reduzieren. Jetzt, da der Goldpreis endlich angesprungen sei, zahle sich das in einem explodierenden Free-Cash-Flow aus. Und vor diesem Hintergrund seien die Goldproduzenten weiterhin extrem günstig bewertet. Und letztlich sei es genau das, was ein Value Investor sehen wolle. Offensichtlich setze man im Hause Berkshire Hathaway darauf, dass dieser Trend anhalten werde.Wenn jetzt noch die US-Privatanleger auf den Zug aufspringen und auch die Robin-Hood-Trader nacheifern beginnen würden, den Goldsektor für sich zu entdecken, dann könnte das zu einer jahrelangen Rally bei Goldminenaktien führen. Noch seien sie historisch gesehen zum Goldpreis günstig bewertet. Noch, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: