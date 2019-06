NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,7999 USD +0,64% (28.06.2019, 16:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,69 Kanadische Dollar +0,49% (28.06.2019, 16:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis scheine seine Woche der Konsolidierung ruhig abschließen zu wollen. Derzeit deute einiges darauf hin, dass sowohl auf Wochenschluss als auch auf Monatsschluss die Marke von 1.400 Dollar verteidigt werden könne. Ein weiteres Indiz, dass wir uns am Beginn einer großen Gezeitenwende beim Goldpreis befinden, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold konsolidiere ebenfalls - wenngleich nicht so stark.Das Papier schlage sich wacker. Und betrachte man nüchtern den Anstieg der vergangenen Wochen, dann falle die aktuelle Konsolidierung kaum auf. Der Wert baue weiter relative Stärke auf. Vieles deute darauf hin, dass der nächste Aufwärtsschub nur noch eine Frage der Zeit sein werde. Sicherlich würden am Wochenende alle nach Japan und auf das Treffen des US-Präsidenten mit seinem Pendant auf chinesischer Seite am Rande des G20-Gipels blicken. Gebe es womöglich eine Einigung im Handelsstreit?Am Montag könnte also reichlich Bewegung in die Aktienmärkte und auch in Gold kommen. Doch unabhängig von diesem kurzfristigen Ereignis stünden die Ampeln von Gold und auch von Barrick Gold auf Grün.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,83 EUR +0,17% (28.06.2019, 16:05)