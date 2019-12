TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,98 CAD +0,35% (17.12.2019, 15:42)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten hinke aktuell in Sachen Performance dem Papier der Nummer 1, Newmont Goldcorp, etwas hinterher. Während die Newmont Goldcorp-Aktie bereits ein neues Jahreshoch erzielt habe, kämpfe sich Barrick Gold gerade erst aus der Konsolidierung heraus. Aber wenn es nach der Analyse von Ralph Profiti von Eight Capital gehe, dann könnten sich Barrick Gold-Aktionäre auf steigende Kurse freuen. Er sehe ein Kursziel von 30 CAD (Kanadische Dollar) für das Papier. Das wäre ein Aufschlag von rund 30%. Profiti habe die Barrick Gold-Aktie in einer aktuellen Analyse auf "kaufen" hochgestuftDie Barrick Gold-Aktie habe aus charttechnischer Sicht weiter Luft nach oben. Auch fundamental komme der kanadische Konzern voran.Barrick Gold sei ein Basisinvestment bei den großen Goldproduzenten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,656 EUR +0,18% (17.12.2019, 15:46)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,46 USD +0,23% (17.12.2019, 15:42)