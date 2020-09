Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,70 EUR (09.09.2020)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

30,47 USD +4,35% (09.09.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

40,11 CAD +3,78% (09.09.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern einen erfreulichen Turnaround an den Tag gelegt. Und mit ihm seien auch die Minenaktien nach oben geklettert. Bei den großen Produzenten hätten am Ende des Tages Kursgewinne zwischen vier und sieben Prozent zu Buche gestanden. Auch die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe deutlich zulegen können. Auffällig: Unter der Führung von Mark Bristow trenne sich der Konzern noch leichter von kleineren Projekten, die nicht zum Kerngeschäft gehören würden.Es gehe bei Barrick Gold nicht mehr darum, die Bilanz aufzubessern. Der Konzern habe das Potenzial, zum Jahresende beziehungsweise zu Beginn des kommenden Jahres netto schuldenfrei zu werden. Die jüngsten Verkäufe hätten dem Konzern auch - gemessen an den Verhältnissen eines Milliardenkonzerns - nicht viel Geld in die Kasse gebracht. Doch offensichtlich wolle Barrick Gold auch kleineren Konzernen keine Steine in den Weg legen und gebe Projekte ab, die diese Konzerne benötigen würden. Jüngstes Beispiel: Bullfrog Gold. Das Unternehmen exploriere das Gebiet rund um die ehemals produzierende Bullfrog Mine von Barrick Gold. Barrick habe nun Projekte in diesem Gebiet, die noch Barrick gehört hätten, an Bullfrog abgetreten und werde damit mit 15,9 Prozent zum Großaktionär bei Bullfrog."Dies ist eine weitere potenziell wertschaffende Transaktion, bei der Assets konsolidiert werden und ein spannendes neues Projekt geschaffen wird", kommentiere Mark Bristow den Schritt. Bereits in der Vorwoche habe sich Barrick Gold von seinem Anteil an der Morila-Gold-Mine in Mali getrennt. Mali Lithium habe das Projekt, das bislang ein Joint-Venture von Barrick Gold und AngloGold Ashanti gewesen sei, erworben. Auch hier dürfte der Preis von 22 bis 27 Millionen Dollar eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Es gehe hier darum, dass Projekte, die für Barrick Gold keine Rolle mehr spielen würden, bei einem anderen, kleineren Konzern besser aufgehoben seien.Barrick scheine aktuell aufgeschlossen zu sein, Projekte, die andere Konzerne benötigen würden beziehungsweise, die bei anderen Konzernen besser aufgehoben seien, abzugeben. Das sei für die Branche eine gute Nachricht. Der Barrick-Aktie sei gestern der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen - wenn auch denkbar knapp. Könne die Aktie diesen Ausbruch heute bestätigen, dann wäre dies ein Fingerzeig, dass die Konsolidierung eher früher als später zu Ende gehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: