Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten gut entwickelt und habe den größeren Konkurrenten Newmont Goldcorp (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) outperformt. Die Gründe lägen sicherlich in den Akquisitionen, die beide Unternehmen getätigt hätten. Barrick Gold habe mit Randgold Resources ein profitables Unternehmen übernommen, das gut in das Portfolio von Barrick Gold gepasst habe. Newmont hingegen habe den strauchelnden Riesen Goldcorp übernommen und das bereite Probleme.Newmont Goldcorp dürfte kurzfristig in der Entwicklung hinter der profitableren Barrick Gold hinterherhinken. Mittelfristig sollte sich das Engagement aber auszahlen. Zumal dann, wenn die Goldpreise ihren Aufwärtstrend fortsetzen würden. Dann würden die etwas höheren Produktionskosten von Newmont Goldcorp nicht mehr so schwer wiegen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,32 EUR -1,35% (16.08.2019, 11:17)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,39 USD +1,16% (16.08.2019, 0:30)