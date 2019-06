NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie sei kurzzeitig unter die Marke von 16 CAD gestürzt und habe wieder das Januar-Tief getestet. Dann sei sie aber wieder in den Widerstandsbereich zwischen 18 und 19 CAD gegangen. Dort gebe es viele Widerstände, die größtenteils aus dem Februar und März notieren würden. Falls die Barrick Gold-Aktie diese Marken überwinde und anschließend das Hoch bei 19,42 CAD von Ende März aus dem Markt nehme, dann habe sie das Potenzial, wieder in Richtung der alten Hochs aus dem Jahr 2016 bei 30 CAD zu klettern.Gestern sei mitgeteilt worden, dass Barrick Gold erneut Aktien von dem in Idahoe tätigen Goldexplorationsunternehmen Midas Gold kaufen werde, womit der Anteil auf 19,9% steigen werde. Idahoe grenze an Nevada und dürfte deswegen für Barrick Gold interessant sein, denn Barrick Gold unterhalte gemeinsam mit Newmont Goldcorp das riesige Joint Venture in Nevada. Beide Konzerne würden dazu übergehen müssen, durch Übernahmen ihre Ressourcen wieder aufzufüllen. Vor diesem Hintergrund sei eine komplette Übernahme von Midas Gold durch Barrick Gold im Laufe der nächsten Jahre durchaus möglich.Sollte die Barrick Gold-Aktie das März-Hoch bei 19,42 CAD überwinden, dürfte sie wieder verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren rücken, die den Wert dann Richtung der Hochs aus dem Jahr 2016 treiben könnten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:12,098 EUR -0,67% (13.06.2019, 15:36)