Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das habe eigentlich gut geklungen: Der Premierminister von Papua-Neuguinea habe erklärt, dass man sich im Prinzip mit Barrick Gold und Zijin Mining über eine Fortsetzung der Porgera-Mine geeinigt habe. Demnach sollte der Staat einen Mehrheitsanteil an dem Projekt übernehmen - das Joint Venture um Barrick Gold solle das Projekt aber weiter betreiben. Doch dieser Darstellung widerspreche Barrick Golds CEO Mark Bristow.Nach Bristows Worten sei man noch weit von einer Einigung entfernt. "Wir sind uns über unsere Rechte im Klaren und wissen über die Bedeutung von Porgera für diesen Teil von Papua-Neuguinea", habe er gesagt. Bristow habe sich auch nicht dazu äußern wollen, welchen Anteil man bereit sei - falls überhaupt - an dem Projekt abzugeben. Damit dürfte die Porgera-Mine weiter ein Problemfall bleiben. Die Arbeiten auf dem Projekt seien mittlerweile gestoppt, es würden sich nur noch Arbeiter darum kümmern, dass Projekt instand zu halten. Die Regierung Papua-Neuguineas habe, wie bereits mehrfach berichtet, eine Verlängerung der Minenlizenz verweigert. Die Worte des Premierministers würden den "Aktionär" in der Auffassung bestätigen, dass es hier vor allem um eine höhere Beteiligung des Staates an dem Projekt gehe.Porgera habe dafür gesorgt, dass die Produktionszahlen von Barrick Gold für das dritte Quartal unter denen des Vorjahreszeitraum zurückgeblieben seien. Dennoch: Der deutlich höhere Goldpreis im laufenden Jahr dürfte dafür sorgen, dass die Finanzzahlen deutlich besser ausfallen würden als noch im Vorjahr. Der Konzern befinde sich auf Kurs, netto schuldenfrei zu werden. Die Aktie selbst sei aber aktuell etwas im Niemandsland gefangen und warte offensichtlich auf neue Impulse. Der logischste Impuls: Ein steigender Goldpreis und ein damit einhergehendes wieder aufkommendes Interesse des Marktes an den Minenaktien. Zum Wochenauftakt mache der Goldpreis erneut einen kleinen Schritt nach oben und die Chancen würden steigen, dass das zyklische Tief der Bewegung bereits hinter den Goldanlegern liege. (Analyse vom 19.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,765 EUR +1,02% (19.10.2020, 12:23)