NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,20 USD -3,00% (18.05.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

39,56 CAD +3,80% (15.05.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe gestern einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Zwar sei die kanadische Börse aufgrund eines Feiertages geschlossen worden, doch in den USA sei gehandelt worden. Dort seien nahezu alle großen Goldproduzenten mit dem Goldpreis unter Druck geraten. Die Silberproduzenten hingegen würden ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Für Barrick Gold werde es schon in wenigen Wochen ernst.Die Nachrichtenagentur Reuters berichte, dass das in Papua-Neuguinea angerufene Gericht im kommenden Monat, also im Juni, darüber entscheiden könne, ob Barrick mit seiner Anfechtungsklage bezüglich der Weigerung der Regierung von Papua-Neuguinea die Minenlizenz für die Porgera-Mine zu verlängern, fortfahren könne. Die Regierung habe angedroht, die Kontrolle über das Projekt zu übernehmen, das Barrick Gold in einem Joint-Venture mit dem chinesischen Konzern Zijin Mining betreibe.Daraufhin habe Barrick angekündigt, alle rechtlichen Mittel ausschöpfen zu wollen, um diese Entscheidung anzufechten. Zijin habe sogar mit einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Papua-Neuguinea und China gedroht, sollte die Regierung eine Verlängerung der Minenlizenz verweigern. Letztlich gehe es hier um Geld: Papua-Neuguinea wolle sicherlich einen höheren Anteil der Einnahmen aus dem Verkauf des Goldes - und Barrick und Zijin seien davon logischerweise wenig begeistert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:25,10 EUR +0,80% (19.05.2020, 13:27)