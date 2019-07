Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,418 EUR -0,52% (23.07.2019, 09:30)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,34 USD +0,76% (22.07.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,77 CAD +1,20% (22.07.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold befinde sich seit Wochen im Höhenflug. Das Papier werde von dem wieder stärkeren Goldpreis beflügelt. Das mache auch die Schwäche von Kupfer wett, dem zweitwichtigsten Rohstoff für Barrick Gold. Charttechnisch sei die Aktie mittlerweile ausgebrochen und scheine auf dem Weg in Richtung des Hochs aus 2016 zu sein.Der Konzern habe in der vergangenen Woche einen wichtigen strategischen Schachzug getan: Barrick Gold habe das Angebot zur Übernahme der ausstehenden Aktien von Acacia Mining deutlich erhöht. Sicherlich habe auch der höhere Goldpreis dazu beigetragen, dass Barrick sein Angebot für Acacia noch einmal überarbeitet habe. Und es scheine so, als könnten sich die verbliebenen Aktionäre mit dem Angebot anfreunden. Der britische Hedge Fonds Odey Asset Management habe jetzt erklärt, dass man das Angebot von Barrick Gold unterstützen werde.Dazu gebe es auch ermutigende Zeichen aus Mali. Dort habe Barrick Gold seit Jahren einen Steuerstreit mit der Regierung. Es geht allerdings "nur" um 80 Millionen Dollar. CEO Mark Bristow habe jetzt in einem Interview gesagt, er gehe davon aus, dass man den Streit bald beilegen werde. Es gehe dabei um die Loulo-Gounkoto-Mine in Mali, die im laufenden Jahr rund 690.000 Unzen produzieren solle. Die Mine habe Barrick Gold durch Übernahme von Randgold Resources erworben.Die Barrick Aktie sei charttechnisch ausgebrochen. Und als die Experten vor einigen Wochen geschrieben hätten, dass sich Barrick bei einem Ausbruch wieder dem Hoch aus dem Jahr 2016 nähern könnte, habe das für einige ungläubige Kommentare gesorgt. Mittlerweile scheine dieses Kursziel bei weitem nicht mehr so ambitioniert wie noch Mitte Mai. Die Bewegung werde allerdings nicht parabolisch verlaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: