Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,52 Euro +1,14% (28.04.2017, 17:45)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 16,945 +1,41% (28.04.2017, 17:31)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie doppelt angeschlagen! Dennoch kein Grund zur Panik - AktienanalyseLangfristig optimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Die Quartalszahlen von Barrick Gold seien wirklich enttäuschend gewesen, denke der Börsenexperte. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn seien klar unter den Erwartungen ausgefallen. Auch die Prognose sei gesenkt worden. Das sei zum Teil mit dem teilweisen Verkauf einer Mine verbunden. Nichtsdestotrotz sei die Reaktion der Anleger eindeutig gewesen: Die Barrick Gold-Aktie habe die Trendlinie unterschritten. Die Barrick Gold-Aktie sei nun fundamental sowie charttechnisch angeschlagen. Der Aktienprofi finde es unwahrscheinlich, dass sich die Barrick Gold-Aktie schnell wieder erhole. Er sei aber zuversichtlich, dass Gold in diesem Jahr weiter gut laufen werde. Dann werde auch Barrick Gold wieder mitlaufen - es werde ein bisschen dauern, aber sie werde wieder den Weg nach oben finden.Die bei der Barrick Gold-Aktie engagierten Anleger haben keinen Grund zur Panik, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,555 Euro +1,17% (28.04.2017, 17:29)