NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,86 USD -0,12% (16.11.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

33,84 CAD -0,50% (16.11.2020, 22:41)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Gold und Silber würden sich unentschlossen präsentieren. Die Goldaktien in Australien seien heute von einem negativen Researchbericht von Macquarie bezüglich des Goldpreises empfindlich getroffen worden. Und auch in Nordamerika herrsche derzeit nicht gerade eitel Sonnenschein mit Blick auf die Goldaktien. Da neue Impulse würden fehlen, würden die Kurse vieler Unternehmen langsam vor sich hin bröckeln.Das habe auch die Barrick Gold-Aktie getroffen. Habe im Sommer noch Euphorie geherrscht, insbesondere als der Einstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway bekannt worden sei, so habe sich die Stimmung der Anleger inzwischen dem November-Grau angeglichen. Aus charttechnischer Sicht sei die Barrick Gold-Aktie mittlerweile deutlich angeschlagen. Die Unterstützung im Bereich von 26 US-Dollar habe zuletzt keine Unterstützung geboten und damit würden sich die Blicke nun in Richtung des Unterstützungsbereichs richten, der von 23 bis 25 Dollar reiche als nächste wichtige Auffangzone in dem Chart.Operativ sei die Schwäche kaum nachvollziehbar. Der Goldproduzent habe zuletzt starke Zahlen präsentiert. Der Free Cashflow habe sich auf 1,3 Mrd. Dollar summiert. Die Jahresziele seien in Sachen Produktion noch einmal bestätigt worden. Da das Q4 mittlerweile zur Hälfte um sei, sei es auch nicht allzu ambitioniert erneut ein starkes Quartal zu prognostizieren. Barrick dürfte bislang um die 1.900 Dollar pro Unze im Verkauf erzielt haben. Damit werde man eine Marge von rund 1.000 Dollar ausweisen können. Der Konzern sei auf dem Weg, netto schuldenfrei zu werden. Alleine, es würden die Impulse für eine neue kräftige Aufwärtsbewegung fehlen. Diese Impulse müssten wohl aller Voraussicht nach vom Goldpreis ausgehen. Dort aber gebe es aktuell auch nur einen ideenlosen Seitwärtstrend. Und so kann es durchaus sein, dass trotz guter operativer Performance der Aktienkurs in den Bereich von 23 bis 25 Dollar bröckelt, bis die nächste Bewegung startet, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:21,65 EUR -0,76% (17.11.2020, 14:22)