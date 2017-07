Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,45 Euro -1,92% (07.07.2017, 17:45)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 15,32 -2,17% (07.07.2017, 17:46)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(07.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse des Analysten Andrew Kaip von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Andrew Kaip vom Investmenthaus BMO Capital Markets nur noch die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Acacia Mining habe sich in einem heftigen Streit mit der Regierung Tansanias befunden, der nun zu radikalen Änderungen im Bergbau- und Steuerrecht geführt habe. Barrick Gold Corp. als Gesellschafter von Acacia Mining werde zunehmend in den Disput hineingezogen. Die Regierung von Tansania verlange nun direkt mit Barrick Gold zu verhandeln.Angesichts der bestehenden Unsicherheiten halten es die Analysten von BMO Capital Markets für ratsam das Anlagevotum für die Barrick Gold-Aktie herunterzustufen. Zudem notiere die Barrick Gold-Aktie mit einem Aufschlag gegenüber der Peer Group was Risiken berge, so das Fazit von Analyst Andrew Kaip.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel weiterhin mit "outperform" auf "market perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 21,00 auf 18,00 USD.Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,50 EUR -1,93% (07.07.2017, 17:29)