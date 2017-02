Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,799 EUR +1,38% (06.02.2017, 09:19)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,93 USD -0,05% (03.02.2017, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Im Rahmen des heutigen "Gold-Specials" würden die Analysten die Aktie von Barrick Gold für einen interessanten Einzelwert halten. Das habe eine Vielzahl von Gründen: Neben der idealtypischen Positionierung im "HSBC Trendkompass", der sowohl einen kurz- (Momentum) als auch langfristigen Aufwärtstrend (RSL) signalisiere, sei vor allem die vielversprechende charttechnische Konstellation ins Feld zu führen. So habe die Atempause seit dem Mehrjahreshoch vom Juli vergangenen Jahres bei 23,47 USD letztlich nichts anderes als einen Pullback an die gebrochene Baissetrendlinie seit September 2011 (akt. bei 14,35 USD) gebracht.Den anschließenden Aufwärtsimpuls würden die quantitativen Indikatoren aktuell mit einer Bodenbildung (RSI) bzw. einem neuen Einstiegssignal (MACD) quittieren. In diesem Umfeld dürfte ein Sprung über die Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,04 USD) und den letzten Verlaufshochs bei 18,94/19,19 USD neues Aufwärtsmomentum in Richtung der Hochs der letzten Jahre zwischen 21,20 USD und 23,47 USD entfachen.Die genannte Glättungslinie bietet Investoren derzeit zudem die Gelegenheit neue Longengagements engmaschig abzusichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.02.2017)Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,75 EUR +0,88% (06.02.2017, 09:04)