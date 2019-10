Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 34,00 CAD Outperform National Bank Financial - 23.10.2019 28,00 CAD Buy Canaccord Genuity Carey MacRury 14.10.2019 17,00 USD Sector perform Scotiabank Tanya Jakusconek 25.09.2019 20,00 USD Hold TD Securities Greg Barnes 25.09.2019 20,00 USD Market perform Raymond James Brian MacArthur 24.09.2019 28,50 CAD Outperform Macquarie Research Michael Siperco 16.09.2019

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,94 EUR +0,46% (24.10.2019, 08:24)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,57 USD -0,18% (23.10.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,63 CAD -0,46% (23.10.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.10.2019/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) vor Quartalszahlen zu? 34,00 CAD oder 17,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 25. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von National Bankf Financial den Titel am 23.10.2019 weiterhin mit dem Votum "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 31,00 auf 34,00 CAD angehoben. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor hätten die Analysten im Vorgriff auf die Quartalsberichtssaison ihre Bewertungsmodelle aktualisiert.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von der Scotiabank. Analystin Tanya Jakusconek hat in einer Analyse vom 25.09.2019 den Titel unverändert mit "sector perform" bewertet. Das Kursziel wurde von 16,50 auf 17,00 USD erhöht. Die Analystin habe auf eine Besuchstour in Nevada Bezug genommen, bei der das Minen-Joint Venture von Barrick Gold Corp. und Newmont Goldcorp im Mittelpunkt gestanden habe. Sie setze zwar das Kursziel herauf, sehe aber ein höheres Potenzial beim Senior-Peer Newmont Goldcorp.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: