Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 20,00 USD Neutral BofA Merrill Lynch Research Michael Jalonen 19.08.2019 20,00 USD Buy Deutsche Bank Chris Terry 15.08.2019 28,00 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 15.08.2019 22,00 USD Buy Argus Research David Coleman 14.08.2019 28,00 CAD Neutral Eight Capital Ralph M. Profiti 14.08.2019 19,50 USD Hold TD Securities Greg Barnes 14.08.2019 19,00 USD Market perform Raymond James Brian MacArthur 14.08.2019

15,696 EUR +0,72% (11.09.2019, 16:12)



17,23 USD -0,12% (11.09.2019, 15:56)



22,73 CAD +0,31% (11.09.2019, 15:59)



CA0679011084



870450



ABR



ABX



GOLD



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.09.2019/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,00 oder 19,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 12. August die Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert."Der Aktionär" fühlt sich durch die Zahlen in seiner Einschätzung bezüglich Barrick Gold bestätigt, so Markus Bußler in einer Analyse vom 12.08.2019. Das bereinigte EPS sei mit 0,09 Dollar genauso ausgefallen, wie es Analysten erwartet hätten. Eine kleine Überraschung habe es dann doch gegeben: Barrick Gold habe seine Prognose für das laufende Jahr präzisiert. Die Produktion habe in Q2 bei 1,353 Mio. Unzen gelegen, nachdem Barrick Gold noch in Q1 1,367 Mio. Unzen produziert habe.CEO Mark Bristow habe sich erfreut über die Zahlen gezeigt und erklärt, der Konzern habe in den ersten sechs Monaten seit dem Zusammenschluss mit Randgold enorme Fortschritte gemacht und baue ein Geschäftsmodell auf, das in Sachen Wertschöpfung ein Vorbild für die Minenindustrie sei. Der CEO erwarte, dass Barrick Gold in Sachen Produktion am oberen Ende der eigenen Prognose von 5,1 bis 5,6 Mio. Unzen herauskommen werde, bei den Kosten solle der untere Bereich der Spanne von 870 bis 920 Dollar je Unze angelaufen werden.Für Investoren seien das gute Nachrichten. Genauso wie die Meldung, dass das Joint Venture Nevada Gold Mines (gemeinsam mit Newmont Goldcorp) erfolgreich gestartet worden sei und auf Kurs sei, 500 Mio. Dollar über die kommenden fünf Jahre an Einsparungen zu generieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Argus Research, David Coleman, in einer Aktienanalyse vom 14.08.2019 den Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 22,00 USD. Barrick Gold habe die Produktionsplanungen nach oben revidiert. Zudem herrsche die Erwartung, dass die Goldpreise in den kommenden Quartalen weiter steigen würden. Abgesehen davon gehe der Analyst davon aus, dass Barrick Gold von dem Zusammenschluss mit Randgold profitieren werde, was sich im Verlauf der Zeit in höheren Gewinnen niederschlagen sollte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: