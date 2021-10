Börsenplätze Barclays-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

2,364 EUR -0,73% (21.10.2021, 10:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

196,58 GBp +1,82% (21.10.2021, 10:34)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Stock Exchange-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



NASDAQ OTC-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays PLC:



Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) ist ein Finanzdienstleister, der im Banking, Investmentbanking, Kreditkartengeschäft und Investment-Management tätig ist und einen der größten Finanzdienstleistungs-Konzerne in Großbritannien darstellt. Die weltweiten Tätigkeiten des Unternehmens umfassen private und gewerbliche Bank- und Kreditdienstleistungen sowie Vermögens- und Investmentverwaltungen in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. (21.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die britische Großbank Barclays habe heute Zahlen vorgelegt und präsentiere eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie die Wall Street-Institute vergangene Woche. Abgesehen vom positiven Investmentbanking, gebe es für Anleger noch eine Überraschung, die die Aktie noch attraktiver mache.Im dritten Quartal habe man 1,45 Milliarden Britische Pfund (1,72 Milliarden Euro) eingefahren, das sei mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr und liege über den Prognosen (1,06 Milliarden). Stark habe sich die Investmentbank präsentiert: Zwar sei der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Allerdings sei das erwartet worden und liege im Branchentrend. Der Aktienhandel habe indes zulegen können.Im Fokus stehe allerdings dieses Quartal das Beratungsgeschäft, da das M&A-Segment weltweit boome. Barclays habe hier an die steile Zahlenvorlage der US-Konkurrenten anknüpfen können und die Beratungsgebühren um 181 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach oben geschraubt. Insgesamt habe die Investmentbanking-Sparte ihre Gebühreneinnahmen um 59 Prozent auf 971 Millionen Pfund gesteigert und damit weit über den Erwartungen gelegen.Positiv sehe es zudem im Kreditgeschäft aus, die Abschreibungen auf faule Darlehen seien deutlich gesunken und nur 100 Millionen Pfund betragen. Zwar sei das Nettozinseinkommen in den ersten neun Monaten um 5,84 Milliarden Pfund zurückgegangen nach 6,28 Milliarden. Allerdings sei die Bank gut aufgestellt für steigende Zinsen, die noch dieses Jahr kommen könnten. Lege die Zinskurve um 25 Basispunkte zu, erwarte Barclays im ersten Jahr 275 Millionen Pfund zusätzliche Einnahmen, im zweiten 375 Millionen und im fünften 525 Millionen Pfund.Anleger nutzen die positive Ausgangslage und greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Barclays-Aktie. Investierte würden kein Stück aus der Hand geben und den Stopp bei 1,80 Euro beachten. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link