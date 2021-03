Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

2,05 EUR +1,49% (09.03.2021, 12:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,76 GBP -0,25% (09.03.2021, 12:16)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (09.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Die Aktie von Barclays habe seit der Empfehlung Anfang Februar bereits mehr als ein Fünftel zugelegt. Positive Prognosen zum Fortschritt der Corona-Impfungen und die allgemeine Rally an den Märkten würden Hoffnung machen, dass auch der Aufwärtstrend bei der Aktie von Barclays vor einer Fortsetzung stehe.Als zyklischer Wert sollte die Aktie weiter von der weltweiten Rotation in bisher weniger beachtete Branchen profitieren. Viele in den letzten Jahren gehypte Titel seien mittlerweile sehr teuer. Anders als viele Banken auf dem Kontinent sei Barclays zudem hochprofitabel und verfüge sowohl über ein breites Kreditgeschäft als auch eine schlagkräftige Investmentbank. Mit einer Impfquote von rund einem Drittel sei Großbritannien zudem Spitzenreiter in Europa. Die Zeichen stünden daher auf Grün für einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung im Frühjahr. Als eine der größten Banken des Landes sei Barclays dabei mit von der Partie.Das für 2021 erwartete KGV sei durch die jüngste Rally von 9 auf 11 gestiegen. Damit sei die Bewertung indes immer noch günstiger als der Schnitt der Peers von 13. Die Aktie stehe nach dem Bruch des seit dem Frühjahr 2017 bestehenden Abwärtstrends bei 175 britischen Pence vor weiter steigenden Kursen. Der nächste Widerstand liege bei nun bei 184 Pence.Anleger können weiterhin zugreifen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barclays-Aktie: