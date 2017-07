ISIN Barclays-Aktie:

Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt.(06.07.2017/ac/a/a)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Piers Brown von Macquarie Research:Piers Brown, Aktienanalyst von Macquarie Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Barclays werde bald die Zahlen für das 2. Quartal vorlegen. Der Aktienanalyst zeige sich im Hinblick auf das Zahlenwerk eher skeptisch. Brown habe seine Gewinnschätzungen nach unten angepasst, was er mit der erwarteten Kostenentwicklung und einer wohl eher trägen Ertragstendenz im Investmentbanking begründe.Piers Brown, Aktienanalyst von Macquarie Research, hält in einer aktuellen Barclays-Aktienanalyse am Rating "underperform" mit einem Kursziel von 1,80 GBP fest. (Analyse vom 06.07.2017)Börsenplätze Barclays-Aktie:2,339 EUR -1,22% (06.07.2017, 10:44)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,0815 GBP +1,93% (06.07.2017, 15:43)